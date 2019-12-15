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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya mutabakatı Sevr'in ters yüz edilmesidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya ile yapılan mutabakat ile ilgili, "Sevr'in ters yüz edilmesidir. Böyle bir adım atılmış durumda" dedi.

15 Aralık 2019 Pazar 22:24 - Son Güncelleme 15 Aralık 2019 Pazar 22:26

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