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KKTC'ye konuşlanacak ilk İHA Geçitkale Havaalanı'na indi

Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda konuşlu insansız hava aracı (İHA), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Geçitkale Havaalanı'na iniş yaptı.

16 Aralık 2019 Pazartesi 09:24 - Son Güncelleme 16 Aralık 2019 Pazartesi 10:56

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