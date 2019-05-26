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Dünya

Esed rejiminden İdlib'e "beyaz fosfor"lu saldırı

Beşşar Esed rejimi güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne dün gece saatlerinde kullanımı yasak "beyaz fosfor" bombasıyla saldırdı.

26 Mayıs 2019 Pazar 13:31 - Son Güncelleme 26 Mayıs 2019 Pazar 13:31

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