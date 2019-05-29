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Esed rejiminden İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırı: 24 ölü

Esed rejiminin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yaptığı saldırılarda 24 sivil yaşamını yitirdi. Hava saldırıları devam ederken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 14:39 - Son Güncelleme 29 Mayıs 2019 Çarşamba 14:41

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