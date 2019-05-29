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Askerlik teklifi Meclis'te bayramdan sonra görüşülecek
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Çin'de bir kişi 5. kattan düşen çocuğu havada yakaladı
Çin'in kuzeybatısında bulunan Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5. kattan düşen çocuk, kollarını açarak bedenini minder gibi kullanan bir kişi tarafından kurtarıldı.
29 Mayıs 2019 Çarşamba 12:45 -
Son Güncelleme 29 Mayıs 2019 Çarşamba 12:45
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