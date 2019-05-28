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Dünya

5 dakikalık dolu yağışı Romanya'yı felç etti

Romanya'nın kuzeybatısındaki Zalau'yu dolu fırtınası vurdu. Yumurta büyüklüğünde yağan dolu araç ve binalarda zarara neden oldu.

28 Mayıs 2019 Salı 20:10 - Son Güncelleme 28 Mayıs 2019 Salı 20:10

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