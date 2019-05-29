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Dünya

11 yaşındaki kız, yumruklarıyla hırsızı engelledi

Arjantin’de 11 yaşındaki bir kız, annesinin scooterını çalmak isteyen hırsızı yumruklarıyla engelledi. Anne ve kızının darbeleriyle sendeleyen hırsız, olay yerinden kaçtı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:59 - Son Güncelleme 29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:59

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