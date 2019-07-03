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Yaşam

Epilepsi hastası Mehmet’e sağlıkçılardan doğum günü sürprizi

Tokat'ta epilepsi tedavisi gören 10 yaşındaki Mehmet Öcü için hastane personeli sürpriz doğum günü pastası hazırladı. Minik Mehmet ve ailesi sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:53 - Son Güncelleme 03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:54

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