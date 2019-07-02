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İTÜ'den örnek çevreci bina

İstanbul Teknik Üniversitesi kampüsünde bir ilk gerçekleştiriliyor. Bir kısmı geri dönüştürülebilir malzemeden yapılmış çevreci binada, minimum enerji tüketimi hedefleniyor.

02 Temmuz 2019 Salı 20:03 - Son Güncelleme 02 Temmuz 2019 Salı 20:19

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