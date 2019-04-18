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Engelli kızının bisiklete binme hayalini kendi tasarımı ile gerçekleştirdi
Şanlıurfa'da, engelli kızı Ayşe'nin bisiklete binme hayalini gerçekleştirmek isteyen Fevzi Beyunca, kızı için 2 bisikleti birleştirerek 2 kişilik bisiklet yaptı.
18 Nisan 2019 Perşembe 21:24 -
Son Güncelleme 18 Nisan 2019 Perşembe 21:25
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