TRT Haber

8
Şubat 2019
Cuma
Dünya

Endonezya'da yanardağ patlaması: 494 kişi mahsur

Endonezya'da Karangetang Yanardağı’ndan püsküren lavların yolu kapatması nedeniyle 494 kişinin mahsur kaldığı bildirildi.

08 Şubat 2019 Cuma 17:26 - Son Güncelleme 08 Şubat 2019 Cuma 17:30

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