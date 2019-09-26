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En net deprem anı TRT Haber kamerasında

Deprem, TRT Haber muhabiri Sezen Ceceli Köseli, Kapalıçarşı'nın en tanınmış gümüş kakma ustalarından Agop İnyapan ile röportaj yaparken yaşandı. O anlarda kameraman Özden Ayvaz kayıttaydı.

26 Eylül 2019 Perşembe 18:01 - Son Güncelleme 26 Eylül 2019 Perşembe 18:05

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