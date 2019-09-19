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Cumhurbaşkanı Erdoğan gazileri kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki gazileri kabul etti.

19 Eylül 2019 Perşembe 18:41 - Son Güncelleme 19 Eylül 2019 Perşembe 18:43

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