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Kuvvetli Sağanak Yağışlı
Gündem

Türkiye 3 milyon Suriyeli için güvenli bölge önerdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'de önerdiği güvenli bölge, 3 milyona kadar Suriyelinin yerleşebileceği bir alanı işaret ediyor.

25 Eylül 2019 Çarşamba 14:16 - Son Güncelleme 25 Eylül 2019 Çarşamba 14:43

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