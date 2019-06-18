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Türkiye

En çok şehit veren köy atalarını unutmadı

İstiklal Harbinde Çanakkale'de nüfus bazında en çok şehit veren köy unvanını elinde bulunduran Güzlük köyü sakinleri şehitlerini andı.

17 Mart 2019 Pazar 13:39 - Son Güncelleme 17 Mart 2019 Pazar 13:39

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