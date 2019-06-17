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Türkiye

Elektrik kablosuna takılan martı saatler sonra kurtarıldı

Samsun’da ırmak üzerinden geçen elektrik kablosundaki balıkçı kancasına takılan martı 7 saat sonra kurtarılabildi. Martının yaşam mücadelesi saniye saniye görüntülendi.

16 Mart 2019 Cumartesi 19:24 - Son Güncelleme 16 Mart 2019 Cumartesi 19:24

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