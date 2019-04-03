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Yaşam

Emekli TRT sanatçısı Meliha Güneş hayatını kaybetti

Türk Halk Müziği'nin sevilen seslerinden emekli TRT sanatçısı Meliha Güneş, hayatını kaybetti. Güneş için TRT Ankara Radyosu'nda tören düzenlendi.

03 Nisan 2019 Çarşamba 21:18 - Son Güncelleme 03 Nisan 2019 Çarşamba 21:18

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