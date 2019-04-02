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Yaşam

Görme engelli çocuğa 3D teknolojisiyle gözlük üretildi

Goldenhar sendromu nedeniyle doğuştan görme sorunu yaşayan ve standart gözlük kullanamayan 5 yaşındaki Mert Tanrıkulu için 3D teknolojisi kullanılarak özel gözlük üretildi.

02 Nisan 2019 Salı 14:55 - Son Güncelleme 02 Nisan 2019 Salı 14:55

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