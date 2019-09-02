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Yaşam

Emekli maaşıyla spor otomobil yaptı

Bursalı Hakan Akgün çocukluk hayalini emekli olunca gerçekleştirdi. Kendi yaptığı otomobili, özel pistlerde kullanılabiliyor.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 16:51 - Son Güncelleme 31 Ağustos 2019 Cumartesi 17:18

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