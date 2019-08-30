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Yaşam

Çanakkale'de 682 sporcu Zafer Bayramı için kulaç attı

Çanakkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, yüzme yarışmasıyla kutlandı. 33'üncü kez düzenlenen yarışmaya çeşitli ülkelerden 682 sporcu katıldı.

30 Ağustos 2019 Cuma 16:11 - Son Güncelleme 30 Ağustos 2019 Cuma 16:12

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