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Yaşam

Elini sokan kırkayak hastanede gömleğinden çıktı

Manisa'da yaşayan 74 yaşındaki Mehmet Erbaş'ı, kırkayak elinden soktu. Olayın ardından kaybolan kırkayak, yaşlı adamın tedavi için götürüldüğü hastanede gömleğinden çıktı.

16 Ağustos 2019 Cuma 14:27 - Son Güncelleme 16 Ağustos 2019 Cuma 14:28

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