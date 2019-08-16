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Yaşam

Defin işlemlerini kolaylaştırmak için dev şemsiye yaptı

Batman'da kışın kaybettiği yakınının defin işlemleri sırasında yağmurdan dolayı zorluk çeken Abdurrahim Suçin, mezarlıklar için içerisinde projektör ve ses sistemi bulunan çok amaçlı şemsiye yaptı.

16 Ağustos 2019 Cuma 10:06 - Son Güncelleme 16 Ağustos 2019 Cuma 10:41

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