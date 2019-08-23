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Elektrik teknisyenini 6 bin volt elektrik çarptı

Rusya'da elektrik teknisyeni, çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. 34 yaşındaki teknisyenin vücudunun büyük oranda yandığı açıklandı.

23 Ağustos 2019 Cuma 18:16 - Son Güncelleme 23 Ağustos 2019 Cuma 18:18

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