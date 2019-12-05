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Yaşam

Edirne'deki nehirlerin ve barajların su seviyesi arttı

Yaz ve sonbaharın kurak geçtiği Edirne'de, son yağışlar yüzleri güldürdü. Meriç ve Tunca nehirleri ile bölgedeki barajların su seviyesi yükselişe geçti.

05 Aralık 2019 Perşembe 17:23 - Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 17:26

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