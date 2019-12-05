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05.12.2019 - 17:58
Kurtulmuş: Ceren Özdemir cinayetinde yargının en ağır cezayı vereceğini ümit ediyoruz
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Baca filtresine erteleme yok
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05.12.2019 - 14:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dörtlü Zirve'nin ikinci toplantısı İstanbul'da yapılacak
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Edirne'deki nehirlerin ve barajların su seviyesi arttı
Yaz ve sonbaharın kurak geçtiği Edirne'de, son yağışlar yüzleri güldürdü. Meriç ve Tunca nehirleri ile bölgedeki barajların su seviyesi yükselişe geçti.
05 Aralık 2019 Perşembe 17:23 -
Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 17:26
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