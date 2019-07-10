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Yaşam

Dünyaya örnek "Sıfır Atık" kasabası: Kamikatsu

Kamikatsu, Japonya'nın güneyinde bir kasaba. Sokaklarında çöp kamyonu dolaşmıyor çünkü bu küçük kasaba, hayata geçirdiği 'Sıfır Atık Projesi' ile dünyaya örnek.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:39 - Son Güncelleme 10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:39

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