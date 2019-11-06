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06.11.2019 - 15:39
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06.11.2019 - 11:37
PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı bölgesine tacizleri sürüyor
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Dünyanın dört bir yanında yükselen yeni Berlin duvarları
Soğuk Savaş'ın simgesi Berlin'deki "Utanç Duvarı"nın yıkılması insanlık adına önemli bir adımdı ancak yeterli olmadı. Aradan geçen 30 yılda dünyanın dört bir yanında sınırlara yeni duvarlar örüldü.
06 Kasım 2019 Çarşamba 15:19 -
Son Güncelleme 06 Kasım 2019 Çarşamba 15:19
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