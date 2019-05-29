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Dünya

Dünyada yüz milyonlarca çocuk zorda

Dünya genelinde küçük yaşta evlendirilen, çalıştırılan, şiddet sonucu ölen ya da eğitimden yoksun kalan çocukların sayısı yüz milyonları buluyor.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 16:38 - Son Güncelleme 29 Mayıs 2019 Çarşamba 16:39

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