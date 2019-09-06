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Dünya

Dünya liderlerinin sevimli dostları

Brexit çıkmazında sıkışan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın sahiplendiği "Dilyn" isimli köpek, dünya liderlerinin birlikte yaşadığı evcil hayvanları akıllara getirdi. İşte onlardan bazıları...

06 Eylül 2019 Cuma 10:55 - Son Güncelleme 06 Eylül 2019 Cuma 11:14

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