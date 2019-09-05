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Dünya

Dorian Kasırgası ABD'nin doğu kıyısını vuruyor

Bahamalar'da 20 can alan Dorian Kasırgası ilerleyişini sürdürüyor. Seviyesi 2'den 3'e çıkan kasırga, Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Carolina bölgesinde etkili olmaya başladı.

05 Eylül 2019 Perşembe 18:39 - Son Güncelleme 05 Eylül 2019 Perşembe 18:42

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