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Dünya

Afganistan'ın başkenti Kabil'de saldırı: 10 ölü

Afganistan’ın başkenti Kabil’de istihbarat birimi yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 10 kişi öldü, 42 kişi de yaralandı.

05 Eylül 2019 Perşembe 12:25 - Son Güncelleme 05 Eylül 2019 Perşembe 12:26

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