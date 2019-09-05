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YPG/PKK Türkiye sınırında tüneller kazmaya devam ediyor

ABD'nin, YPG/PKK'nın bazı mevzilerini yıktığını açıklamasına rağmen, örgütün Türkiye sınırında kazmaya devam ettiği tüneller tehdit oluşturuyor.

05 Eylül 2019 Perşembe 16:00 - Son Güncelleme 05 Eylül 2019 Perşembe 16:01

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