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Yaşam

Dünya klavye şampiyonu Celal Aşkın yeni zaferler peşinde

Adalet Bakanlığında çalışan Celal Aşkın'ın yeteneği zabıt katipliği sınavına hazırlık yaparken keşfedildi. Aşkın, 18 Türkiye ve 7 dünya şampiyonluğu kazandı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:50 - Son Güncelleme 10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:51

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