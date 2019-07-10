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Yaşam

Domates görünümlü patlıcan görenleri şaşırtıyor

Hataylı çiftçi serasına ekmek için patlıcan tohumu aldı ancak normal patlıcan beklerken domatese benzer bir patlıcanla karşılaştı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:11 - Son Güncelleme 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:16

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