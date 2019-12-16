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Türkiye

DSİ Genel Müdürlüğü binasında yangın

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

16 Aralık 2019 Pazartesi 09:33 - Son Güncelleme 16 Aralık 2019 Pazartesi 09:33

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