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Türkiye

Ehliyetsiz sürücü 'drift' yaparken minibüse çarptı

Konya'nın Ilgın ilçesinde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün "drift" yaptığı otomobilin park halindeki minibüse çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

15 Aralık 2019 Pazar 21:06 - Son Güncelleme 15 Aralık 2019 Pazar 21:07

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