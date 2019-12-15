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Hayatını kaybeden sahibinin başından bir an olsun ayrılmadı
Konya'da dağda mahsur kaldıktan sonra rahatsızlanan 51 yaşındaki avcı hayatını kaybetti. Avcının köpeğinin bir an olsun sahibinin yanından ayrılmaması duygulandırdı.
15 Aralık 2019 Pazar 17:48 -
Son Güncelleme 15 Aralık 2019 Pazar 17:49
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