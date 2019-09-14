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Parçalı Bulutlu
Bilim Teknoloji

Drone tehditlerini Atom durduracak

ASELSAN tarafından geliştirilen İhtar anti-İHA sistemine 40 milimetre bombaatar entegre edildi. Test atışlarında mini İHA hedefleri havada başarıyla vurularak imha edildi

14 Eylül 2019 Cumartesi 11:27 - Son Güncelleme 14 Eylül 2019 Cumartesi 11:28

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