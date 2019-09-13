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Bilim Teknoloji

Bilimle eğlenceyi buluşturan proje: Bilim Seyyahları

Bilimsel merakı artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen Bilim Seyyahları projesi, renkli deneyler ve oyunlarıyla İstanbul'da ziyaretçilerini bekliyor.

13 Eylül 2019 Cuma 17:02 - Son Güncelleme 13 Eylül 2019 Cuma 17:04

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