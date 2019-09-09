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Gökyüzü tutkunları Ankara'da buluştu

Ay'ı, Jüpiter'i izlediler. Bol bol fotoğraf çektiler. Gökyüzü tutkunları, Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesinin düzenlediği etkinlikte buluştu. Yaklaşık 700 kişinin arasında biz de vardık.

09 Eylül 2019 Pazartesi 09:31 - Son Güncelleme 09 Eylül 2019 Pazartesi 09:49

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