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Bilim Teknoloji

Katlanabilir akıllı telefon satışa sunuldu

Teknoloji devi Samsung, katlanabilir akıllı telefonları satışa sundu. Beş aylık ertelemenin ardından katlanabilir telefonlar ilk kez Güney Kore’de satışa çıktı.

06 Eylül 2019 Cuma 13:54 - Son Güncelleme 06 Eylül 2019 Cuma 13:55

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