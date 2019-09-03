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Bilim Teknoloji

İlk milli silahlı drone Songar TRT Haber'de

Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar, ilk kez TRT Haber ekranlarında havalandı.

03 Eylül 2019 Salı 10:53 - Son Güncelleme 03 Eylül 2019 Salı 10:53

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