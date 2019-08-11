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Türkiye

Drift yapan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

İstanbul Kadıköy'de drift yaparken polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan araç sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı.

11 Ağustos 2019 Pazar 16:45 - Son Güncelleme 11 Ağustos 2019 Pazar 16:47

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