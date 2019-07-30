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30.07.2019 - 21:25
MGK Bildirisi'nde 'Barış Koridoru' vurgusu
30.07.2019 - 19:06
Bakan Selçuk: Kamu işçisinin zam pazarlığı inşallah kısa sürede uzlaşıyla sonuçlanır
30.07.2019 - 17:54
AYM'den 'hak ihlali' kararı ile ilgili açıklama
30.07.2019 - 16:32
İyi Parti'de görev değişimi
30.07.2019 - 15:42
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
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Down sendromlu sporcu gülle atma dalında dünya rekoru kırdı
Finlandiya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda dünya rekoru kıran Ali Topaloğlu, şampiyona dönüşü memleketi Samsun'da coşkuyla karşılandı.
31 Temmuz 2019 Çarşamba 02:43 -
Son Güncelleme 31 Temmuz 2019 Çarşamba 02:44
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