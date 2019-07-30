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Spor

Down sendromlu sporcu gülle atma dalında dünya rekoru kırdı

Finlandiya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda dünya rekoru kıran Ali Topaloğlu, şampiyona dönüşü memleketi Samsun'da coşkuyla karşılandı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 02:43 - Son Güncelleme 31 Temmuz 2019 Çarşamba 02:44

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