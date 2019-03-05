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Spor

Saha kenarında top toplayan geleceğin yıldız adayları

Fenerbahçe altyapısında forma giyen genç sporcular, hayallerini süsleyen sahanın kenarında ‘Top toplayıcı’ olarak görev yapıyor. Gelecekte olmak istedikleri saha içini yakından izliyorlar.

05 Mart 2019 Salı 10:51 - Son Güncelleme 05 Mart 2019 Salı 11:04

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