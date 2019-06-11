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Spor

Duyduğu sesleri notaya döken Bager Çalışcı ilk konserini verdi

Muş'ta duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip "kusursuz kulak" Bager Çalışcı, ilk konserini köy çocuklarına verdi.

11 Haziran 2019 Salı 16:01 - Son Güncelleme 11 Haziran 2019 Salı 16:01

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