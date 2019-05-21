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Dünya

Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyon Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

ABD'nin baskısı, Basra Körfezi'nden Doğu Akdeniz'e uzanan coğrafyada gerilime yol açıyor. Uzmanlar, bölgedeki hareketliliği ve Türkiye'ye olası etkilerini TRT Haber'e anlattı.

21 Mayıs 2019 Salı 17:33 - Son Güncelleme 21 Mayıs 2019 Salı 17:33

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