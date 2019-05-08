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Dünya

Doğu Akdeniz’de sular bir kez daha ısındı

Türkiye ve KKTC'nin uyarılarını dikkate almadan Kıbrıs etrafındaki tek yanlı girişimlerine devam eden Rum yönetimi, Doğu Akdeniz’deki yeni enerji geriliminin altyapısını hazırladı.

08 Mayıs 2019 Çarşamba 14:04 - Son Güncelleme 08 Mayıs 2019 Çarşamba 14:04

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