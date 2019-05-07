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Dünya

ABD ve Avustralya'daki kötü hava koşulları kameralara yansıdı

ABD ve Avustralya'da etkili olan hava koşulları ilginç görüntüler oluşturdu.

07 Mayıs 2019 Salı 17:08 - Son Güncelleme 07 Mayıs 2019 Salı 17:08

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