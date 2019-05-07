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Dünya

Tayland Kralı'nın taç giyme töreni için 300'den fazla drone havalandı

Tayland Kralı'nın taç giyme töreni, ilginç bir kutlama ile sona erdi. Havalanan 300'den fazla drone, kral için gökyüzünü süsledi.

07 Mayıs 2019 Salı 10:43 - Son Güncelleme 07 Mayıs 2019 Salı 10:47

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