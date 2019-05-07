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Dünya

İngiltere'de havaalanı bitişiğindeki depoda büyük yangın

İngiltere'de küçük bir havaalanının bitişiğinde bulunan büyük bir depoda yangın çıktı.

07 Mayıs 2019 Salı 22:19 - Son Güncelleme 07 Mayıs 2019 Salı 22:19

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